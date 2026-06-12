भारत की जासूसी का खतरा बढ़ा? पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में पसारे पांव, डेढ़ साल में 6 सैटेलाइट छोड़े

Pakistan Surveillance Satellites: पिछले डेढ़ साल में पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में अपनी निगरानी क्षमता को काफी मजबूत कर लिया है। जनवरी 2025 से अप्रेल 2026 के बीच उसने 6 नए निगरानी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। रक्षा विशेषज्ञों को संदेह है कि इनका उपयोग भारत की सीमाओं, सैन्य तैनाती और अहम सैन्य ठिकानों पर नजर रखने के लिए हो सकता है। हालांकि, भारत ने खुद भी अंतरिक्ष में पूरा निगरानी और सुरक्षा सिस्टम बना रखा है। भारत इसकी मदद से किसी भी इलाके की गतिविधियों को अलग-अलग तरीकों से समझ सकता है। भारत ऐसा सिस्टम बनाने जा रहा है जिसमें दर्जनों सैटेलाइट मिलकर लगातार निगरानी करेंगे, ताकि किसी भी इलाके की लगभग रियल टाइम तस्वीर मिलती रहे।