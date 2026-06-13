सुदीप बंद्योपाध्याय-सायोनी घोष को अध्यक्ष पद से हटाया गया, TMC में बदले कई चेहरे, मीटिंग में क्या-क्या हुआ?

इस बैठक को कार्यसमिति की बैठक बताया गया। कल्याण बनर्जी ने बताया कि सूखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी वजह से दो अहम जगहें खाली हो गईं। उसे भरने को लेकर बातचीत हुई। पार्टी अब इन पदों पर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कर रही है।