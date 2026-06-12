‘TMC बनी टुकड़ों में कांग्रेस’, BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तीखा हमला, परिवारवाद पर उठाए सवाल

शहजाद पूनावाला का कहना है कि जब किसी पार्टी में SON rise यानी परिवार के उत्तराधिकारी को प्रमुख भूमिका देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो संगठनात्मक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसी संदर्भ में विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि इससे पार्टी की आंतरिक मजबूती कमजोर होती है। जैसे DMK (Dravida Munnetra Kazhagam), Rashtriya Janata Dal (RJD) और शिवसेना (उद्धव गुट) में देखा गया, जहां नेतृत्व परिवर्तन और परिवारिक राजनीति पर बहस होती रही है।