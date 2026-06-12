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‘TMC बनी टुकड़ों में कांग्रेस’, BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तीखा हमला, परिवारवाद पर उठाए सवाल

TMC Internal Crisis: शहजाद पूनावाला ने TMC पर तीखा हमला बोलते हुए उसे टुकड़ों में बंटी कांग्रेस करार दिया।

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भारत

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Devika Chatraj

Jun 12, 2026

Shehzad Poonawalla

शहजाद पूनावाला का विपक्ष पर हमला (ANI)

Shehzad Poonawalla Attacks TMC: तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक बार फिर अपने भीतर चल रही कथित खींचतान और असंतोष को लेकर चर्चा में है। राजनीतिक बयानबाजी और नेताओं के आरोपों के बीच पार्टी की अंदरूनी एकता पर सवाल उठने लगे हैं। BJP राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि TMC में परिवारवाद और संगठन से ऊपर व्यक्तिगत प्रभाव बढ़ने से तनाव की स्थिति बन रही है।

परिवारवाद से कमजोर होता है संगठन

शहजाद पूनावाला ने TMC पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब किसी राजनीतिक दल में परिवार को प्राथमिकता दी जाती है और संगठन से ऊपर व्यक्तिगत रिश्तों को रखा जाता है, तो उसका असर सीधे पार्टी की एकता पर पड़ता है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में SON Rise यानी परिवार के उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जिससे संगठनात्मक संतुलन बिगड़ सकता है।

TMC के अंदर असंतोष और मतभेद के दावे

सूत्रों और राजनीतिक बयानों के अनुसार, TMC के कुछ सांसदों और विधायकों के बीच असंतोष की स्थिति देखी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि कई नेताओं ने नाराजगी जताई है। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर निर्णय लेने की प्रक्रिया और नेतृत्व के प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिससे आंतरिक मतभेद बढ़ सकते हैं।

SON Rise और परिवारिक राजनीति पर नई बहस

शहजाद पूनावाला का कहना है कि जब किसी पार्टी में SON rise यानी परिवार के उत्तराधिकारी को प्रमुख भूमिका देने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो संगठनात्मक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसी संदर्भ में विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि इससे पार्टी की आंतरिक मजबूती कमजोर होती है। जैसे DMK (Dravida Munnetra Kazhagam), Rashtriya Janata Dal (RJD) और शिवसेना (उद्धव गुट) में देखा गया, जहां नेतृत्व परिवर्तन और परिवारिक राजनीति पर बहस होती रही है।

कल्याण बनर्जी के बयान से बढ़ी हलचल

कल्याण बनर्जी (Kalyan Banerjee) के एक बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है। उनके बयान को लेकर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के भीतर कार्यशैली और कुछ नेताओं के प्रभाव पर अप्रत्यक्ष रूप से असंतोष जताया है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि TMC के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।

19 बागी सांसदों के नाम सामने आए

TMC की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) से नाराज 19 सांसदों के नाम सामने आए हैं। इन सांसदों ने 18 मई को लोकसभा स्पीकर के कार्यालय को अपने नाम भेजे थे।

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Updated on:

12 Jun 2026 11:58 am

Published on:

12 Jun 2026 11:19 am

Hindi News / National News / ‘TMC बनी टुकड़ों में कांग्रेस’, BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का तीखा हमला, परिवारवाद पर उठाए सवाल

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