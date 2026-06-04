30 दिनों में कैसे बिखर गई तृणमूल कांग्रेस? अभिषेक बनर्जी पर हमला, पार्षदों का पलायन; बगावत के रास्ते पर दिग्गज

Trinamool Congress Crisis: पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 30 दिन में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। विधानसभा चुनाव परिणाम आज के दिन यानी 4 मई को जारी हुआ था। प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। इस चुनाव में ममता बनजी की पार्टी टीएमसी बुरी तरह हार गई। करारी हार के साथ ही पार्टी आंतरिक संकट से जूझ रही है। निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में हुए विद्रोह ने टीएमसी को विघटन के कगार पर ला खड़ा किया है। हैरान की बात यह है कि हाल तक राजनीतिक रूप से अजेय प्रतीत होने वाली यह पार्टी इतनी तेजी से कैसे बिखर गई। पाटी के 100 से अधिक पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया और शीर्ष नेता लगभग हर दूसरे दिन नेतृत्व के खिलाफ असहमति जता रहे हैं।