बागी टीएमसी विधायकों पर जमकर बरसीं महुआ मोइत्रा, इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ने की दी चुनौती

TMC Internal Crisis: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम को आज एक महीना बीत गया है। 15 साल तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) चुनाव हारने के एक महीने बाद ही टूटकर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। टीएमसी से निष्कासित ऋतब्रत बनर्जी ने पार्टी के विधायक अपने साथ मिलाकर विधानसभा में नेता प्रति​पक्ष का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा था कि हम है असली टीएमसी और हमेशा साथ करीब 60 विधायक है। स्पीकर की मंजूरी के बाद ऋतब्रत बनर्जी विपक्ष नेता बन गए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी ही पार्टी के बागियों पर जमकर हमला बोला।