डीके शिवकुमार के सीएम बनते ही कर्नाटक कांग्रेस में बवाल, एमएलसी टिकट को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन



विरोध प्रदर्शन के दौरान बेंगलुरु पश्चिम से पार्टी के उपाध्यक्ष कुशल अभय गौड़ा ने कहा कि कल एक लिस्ट जारी की गई थी। हमने उसमें नाम देखे हैं। हमें उसमें बी.के. हरिप्रसाद का नाम होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमने बाकी तीन लोगों के नाम तो सुने ही नहीं हैं। AICC ऐसा क्यों कर रही है?आगे उन्होंने जोड़ा कि हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब कार्यकर्ता सड़कों पर होते हैं, तो हमने उन्हें कभी नहीं देखा। लेकिनअब उन्हें पार्टी ने एमएलसी का टिकट दे दिया है। उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया है ? हम गुजारिश कर रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं को MLC बनाया जाए।