BJP को लग सकता है एक और झटका, अन्नामलाई के बाद कैप्टन अमरिंदर भी छोड़ सकते है पार्टी!

Captain Amarinder Singh Return To Congress: पंजाब में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी खेमे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी छोड़ सकते है। अटकले लगाई जा रही है कि कैप्टन कांग्रेस में शामिल हो सकते है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे संपर्क में हैं। बता दें कि कैप्टन और हुड्डा दोनों अच्छे दोस्त हैं। संभावना जताई जा रही है कि हुड्डा ही अमरिंदर सिंह को फिर कांग्रेस में ला सकते है। आपको बता दें हाल ही में अन्नामलाई बीजेपी से अगल हुए है। अगर कैप्टन भी बीजेपी से नाता तोड़ लेते है तो पार्टी एक और झटका लग सकता है।