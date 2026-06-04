4 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

क्या खान सर के बॉडीगार्ड ने ही की फायरिंग? वायरल वीडियो के बाद जांच करने कोचिंग पहुंची पुलिस, दो गार्ड हिरासत में

Khan Sir Coaching Firing: खान सर की कोचिंग के बाहर हुए तोड़फोड़ के मामले में एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कथित तौर पर खान सर के बॉडीगार्ड हवाई फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस एक्शन में आ गई है और जांच के लिए कोचिंग संस्थान पहुंचकर दो गार्ड्स को हिरासत में ले लिया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jun 04, 2026

Khan Sir Coaching Firing

पुलिस हिरासत में लिए गए बॉडीगार्ड

Khan Sir Coaching Firing: पटना के मशहूर शिक्षक खान सर के कोचिंग खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के बाहर हुए हंगामे और तोड़फोड़ से जुड़े विवाद में नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कथित तौर पर खान सर के बॉडीगार्ड्स को हवा में गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। यह वीडियो सामने आते ही पटना पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस की एक टीम जांच के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची, जहां पूछताछ के बाद, उन्होंने खान सर के कोचिंग सेंटर के दो सुरक्षाकर्मियों को हिरासत में ले लिया है।

ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर ने वीडियो जारी किया

यह पूरी घटना 2 जून की रात की है, जब पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था और वहां जमकर तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी। शुरुआत में इस घटना को केवल एकतरफा हमले के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस नए वीडियो ने मामले को पूरी तरह से घुमा दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स बंदूक में गोलियां लोड कर रहे हैं और फिर एक के बाद एक कई राउंड हवाई फायरिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले ये दोनों लोग खान सर के ही निजी बॉडीगार्ड हैं।

दो गार्ड हिरासत में, हथियारों के लाइसेंस की होगी जांच

वीडियो वायरल होने के बाद मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खान सर के कोचिंग संस्थान से दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों गार्डों से इस समय एक अज्ञात स्थान पर गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वीडियो में गोली चलाते हुए दिख रहे व्यक्ति यही हैं या इसमें कोई और शामिल था। इसके अलावा, पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए भी जांच कर रही है कि वीडियो में इस्तेमाल किए गए हथियार लाइसेंसी हैं या अवैध। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए वे एक तकनीकी टीम की मदद भी ली जा रही है।

गोलीबारी के दावों पर खान सर का यू-टर्न

इस पूरे मामले को लेकर खान सर के अपने बयानों ने भी लोगों को हैरान कर दिया है। घटना की रात, जब मीडिया और पुलिस मौके पर पहुंची थी, तो खान सर ने कहा था कि उन्होंने खुद कम से कम 10 राउंड गोलियां चलते हुए देखी थीं। हालांकि, बाद में खान सर ने इस बयान से पूरी तरह से पलटी मार ली। सफाई देते हुए उन्होंने बताया कि उस रात माहौल इतना डरावना और अफरा-तफरी भरा हो गया था कि वे खुद पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि उस पल की घबराहट में, उन्होंने बस वही दोहरा दिया जो उनके गार्ड्स ने उन्हें बताया था।

‘5 मौतें हुईं और स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुराकर दिल्ली चल दिए’; मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद निशांत कुमार पर भड़का विपक्ष

ये भी पढ़ें
Muzaffarpur hospital fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

04 Jun 2026 02:54 pm

Published on:

04 Jun 2026 02:53 pm

Hindi News / Bihar / Patna / क्या खान सर के बॉडीगार्ड ने ही की फायरिंग? वायरल वीडियो के बाद जांच करने कोचिंग पहुंची पुलिस, दो गार्ड हिरासत में

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

खान सर कोचिंग विवाद में नया ट्विस्ट, फायरिंग से इनकार के बीच बंदूक लोड करते दिखा ड्राइवर, वीडियो वायरल

irna-israel war, khan sir coaching video, खान सर
पटना

किसान परिवार का बेटा बना कोचिंग स्टार, खान सर के सामने खड़ी की चुनौती, जानिए कौन है रौशन आनंद

raushan anand
पटना

नीतीश के बाद उम्मीद नहीं थी, लेकिन सम्राट जी ने कमाल कर दिया, खान सर ने ऐसा क्यों बोला?

Patna famous Teacher Khan Sir on NEET paper Leak
पटना

‘खिड़की-दरवाजे तोड़कर मरीजों को निकाला बाहर’, मुजफ्फरपुर में प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने से अब तक 4 की मौत

Fire at Muzaffarpur Hospital
राष्ट्रीय

बिहार शूटर गोविंद शर्मा की हत्या का सामने आया सच, मर्डर से जुड़ा जमीन, ज्वेलरी और अफेयर का कनेक्शन

notorious criminal govind sharma
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.