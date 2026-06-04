क्या खान सर के बॉडीगार्ड ने ही की फायरिंग? वायरल वीडियो के बाद जांच करने कोचिंग पहुंची पुलिस, दो गार्ड हिरासत में

यह पूरी घटना 2 जून की रात की है, जब पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ था और वहां जमकर तोड़फोड़ और मारपीट हुई थी। शुरुआत में इस घटना को केवल एकतरफा हमले के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस नए वीडियो ने मामले को पूरी तरह से घुमा दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स बंदूक में गोलियां लोड कर रहे हैं और फिर एक के बाद एक कई राउंड हवाई फायरिंग कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि फायरिंग करने वाले ये दोनों लोग खान सर के ही निजी बॉडीगार्ड हैं।