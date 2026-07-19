बांकीपुर में PK का बड़ा दावा- ‘BJP थर-थर कांप रही’, पलटवार के बीच भाजपा ने जीत के लिए झोंकी पूरी ताकत

Bankipur By Election: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "जन सुराज का कोई बड़ा संगठन नहीं है। बांकीपुर में हमने पहले कोई विशेष काम भी नहीं किया है। इसके बावजूद एक उम्मीदवार के मैदान में उतरते ही पूरी भाजपा थर-थर कांप रही है। अपने तथाकथित किले को बचाने के लिए भाजपा ने हजारों कार्यकर्ताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया है। जिन इलाकों में पहले वोट मांगने भी नहीं जाते थे, वहां आज हर वार्ड में मंत्री घूम रहे हैं। यह बिहार की जनता के लिए अच्छे दिन हैं, क्योंकि जो नेता और मंत्री पहले लोगों का हाल तक नहीं पूछते थे, वे अब घर-घर जाकर वोट मांग रहे हैं।"