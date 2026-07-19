प्रशांत किशोर ने पिछले 35 वर्षों से बांकीपुर सीट पर BJP के दबदबे पर कहा कि यह चुनाव बीजेपी के पुराने अहंकार को तोड़ने की लड़ाई है, जहां उनके नेता और रणनीतिकार यह दावा करते थे कि वे बांकीपुर में किसी कुत्ते या बिल्ली को भी टिकट दे दें, तो भी यहां की जनता आंख मूंदकर कमल के निशान पर वोट दे देगी। लेकिन आज, जन सुराज की ताकत और जनता की जागरूकता ने उनकी नींद उड़ा दी है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वे अपनी साख बचाने के लिए देश भर से बड़े नेताओं को बुला रहे हैं और वोट मांगने के लिए घर-घर और गली-गली जाने को मजबूर हैं।