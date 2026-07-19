घटना की जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर वेनी कोन्याक ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे अचानक भारी और लगातार बारिश शुरू हो गई। इस मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ियों से मिट्टी और बड़े-बड़े पत्थर खिसककर रिहायशी इलाकों में आ गिरे। सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच जिले में कई जगहों पर भूस्खलन की खबरें आने लगीं। मोन टाउन और तिजित सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, जहां कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं।