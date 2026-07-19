₹100 की टिप ठुकराकर ब्लिंकइट राइडर ने कही ऐसी बात, MBA पास महिला भी रह गईं हैरान

Blinkit News बेंगलुरु की एक प्रोडक्ट मैनेजर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने बताया कि कैसे ब्लिंकइट के एक डिलीवरी पार्टनर ने ₹100 की टिप लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके लिए अतिरिक्त पैसों से कहीं ज़्यादा अहम अच्छी कस्टमर रेटिंग है। अपने लिंक्डइन पोस्ट में मानसी शर्मा ने लिखा कि ऐप में पुराना पता सेव होने की वजह से उनका ब्लिंकइट ऑर्डर गलती से गलत पते पर पहुंच गया। उन्होंने लिखा, "मैंने अपना ब्लिंकइट ऑर्डर गलत पते पर भेज दिया। डिलीवरी पार्टनर ने मुझे वह सिखाया, जो मेरे MBA ने नहीं सिखाया था। मैंने चेकआउट किया, अच्छा महसूस हुआ और ऐप बंद कर दिया।"