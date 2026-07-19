19 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

₹100 की टिप ठुकराकर ब्लिंकइट राइडर ने कही ऐसी बात, MBA पास महिला भी रह गईं हैरान

Blinkit News बेंगलुरु की एक प्रोडक्ट मैनेजर का लिंक्डइन पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट में उन्होंने ब्लिंकइट के एक डिलीवरी पार्टनर की ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और काम के प्रति समर्पण का जिक्र किया है। डिलीवरी पार्टनर ने ₹100 की टिप लेने से इनकार करते हुए कहा कि उसके लिए अतिरिक्त पैसों से ज्यादा ग्राहकों की अच्छी रेटिंग मायने रखती है, क्योंकि उसी से उसका अप्रेज़ल तय होता है।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Rajesh Kumar Ojha

Jul 19, 2026

Blinkit News

सांकेतिक तस्वीर (AI Generated)

Blinkit News बेंगलुरु की एक प्रोडक्ट मैनेजर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने बताया कि कैसे ब्लिंकइट के एक डिलीवरी पार्टनर ने ₹100 की टिप लेने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके लिए अतिरिक्त पैसों से कहीं ज़्यादा अहम अच्छी कस्टमर रेटिंग है। अपने लिंक्डइन पोस्ट में मानसी शर्मा ने लिखा कि ऐप में पुराना पता सेव होने की वजह से उनका ब्लिंकइट ऑर्डर गलती से गलत पते पर पहुंच गया। उन्होंने लिखा, "मैंने अपना ब्लिंकइट ऑर्डर गलत पते पर भेज दिया। डिलीवरी पार्टनर ने मुझे वह सिखाया, जो मेरे MBA ने नहीं सिखाया था। मैंने चेकआउट किया, अच्छा महसूस हुआ और ऐप बंद कर दिया।"

पुराने पते पर पहुंच गया ऑर्डर

मानसी ने बताया कि कुछ देर बाद डिलीवरी पार्टनर का फोन आया। उसने कहा कि दिए गए पते पर कोई गेट नहीं खोल रहा है। शुरुआत में उन्हें लगा कि वह उनके घर पहुंच चुका है, लेकिन जब उन्होंने ऐप खोला तो पता चला कि ऑर्डर करीब तीन किलोमीटर दूर एक पुराने पते पर भेज दिया गया है। उन्होंने लिखा, "मेरे पति के दोस्त का पता ऐप में सेव था और हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया।"

रेटिंग ही मेरा अप्रेज़ल है

इसके बाद उन्होंने डिलीवरी पार्टनर से माफी मांगी और पूछा कि क्या वह ऑर्डर सही पते पर पहुंचा सकता है। डिलीवरी पार्टनर बिना किसी हिचकिचाहट के तैयार हो गया। उसने अतिरिक्त दूरी तय की और मुस्कुराते हुए ऑर्डर सही पते पर पहुंचा दिया। मानसी ने बताया कि इस असुविधा के लिए उन्होंने उसे ₹100 की अतिरिक्त टिप देने की कोशिश की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। डिलीवरी पार्टनर ने कहा, "दीदी, रहने दीजिए। पिछले महीने मेरी रेटिंग 4.2 थी। अगर मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूं तो यह 4.8 तक पहुंच जाती है। यही मेरा अप्रेज़ल है।"

E20 विवाद में मारुति सुज़ुकी को बड़ा झटका, ग्राहक को नई SUV देने का आदेश, जानें क्या है विवाद?

ये भी पढ़ें
E20 Petrol Car Damage

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 Jul 2026 11:28 pm

Published on:

19 Jul 2026 11:05 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ₹100 की टिप ठुकराकर ब्लिंकइट राइडर ने कही ऐसी बात, MBA पास महिला भी रह गईं हैरान

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक की हालत पर डॉक्टरों की लगातार नजर, अस्पताल ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन 

sonam wangchuk
नई दिल्ली

सोनम वांगचुक कल खत्म करेंगे भूख हड़ताल? पत्नी ने रखी नेताओं के सामने शर्त

Sonam Wangchuk hunger strike, Geetanjali Angmo statement
राष्ट्रीय

तसलीमा नसरीन ने कोलकाता दौरे पर विवाद को लेकर दी सफाई, मुझे बुलाने वाला संगठन ‘सेक्युलर मिशन’, भाजपा नहीं

Taslima Nasrin
नई दिल्ली

दिल्ली में कलयुगी पिता पर 13 साल की मासूम बेटी से दुष्कर्म का आरोप, केस दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस

Jahangirpuri minor assault case Delhi
नई दिल्ली

सोनम वांगचुक पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर बिफरी AAP; संजय सिंह बोले- ‘अस्पताल में जबरन किया गया भर्ती’

Delhi Police Jantar Mantar action Wangchuk
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.