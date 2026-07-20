इस बीच, दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के पास सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। इलाके में धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोका और भीड़ को पीछे धकेला। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद कनॉट प्लेस और लुटियंस ज़ोन में स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है, हालांकि आस-पास की सड़कों पर अभी भी भीड़ है। बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन के कारण सेंट्रल दिल्ली, ITO और आस-पास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जिससे आने-जाने वालों को परेशानी हुई।