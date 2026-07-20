‘लाखों छात्रों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन, 56 इंच की छाती कहां गई?, CJP प्रोटेस्ट के बीच मल्लिकार्जुन खरगे का BJP पर हमला

खरगे ने कहा कि सरकार इन मुद्दों को छुपाने के लिए दूसरों पर हमला कर रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें पीएम के इस बयान की निंदा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचें। उन्होंने कहा- देश की प्रगति तभी संभव है जब सत्ता में बैठे लोग समस्याओं का समाधान करें, न कि व्यंग्यबाजी करें।