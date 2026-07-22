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NEET Paper Leak पर आज संसद में चर्चा संभव, क्या प्रोटेस्ट की वजह से बैकफुट पर आई मोदी सरकार ?

Cockroach Janata Party Parliament March: नीट पेपर लीक मुद्दे पर आज संसद में चर्चा संभव, विपक्ष का हंगामा और प्रदर्शन तेज। राहुल गांधी ने की अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, जानें मानसून सत्र का पूरा अपडेट...
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भारत

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Pushpankar Piyush

Jul 22, 2026

Delhi protest

सांसद राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया, photo- congress

Parliamentary Discussion on NEET Paper Leak: संसद का मानसून सत्र जारी है। संसद सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया था। इस दौरान प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। 21 जुलाई को विपक्षी नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए पीएम आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास धरना दिया। इसमें राहुल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। फिर उन्हें देर शाम हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। विपक्ष नीट पेपर लीक व अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। जिस पर आज लोकसभा व राज्यसभा में चर्चा हो सकती है।

विपक्ष अपनी बात सदन में कहना चाहता है: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार देरशाम छत्रसाल स्टेडियम में बने डिटेंसन सेंटर से वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर लोकसभा व राज्यसभा में चर्चा हो। हम अपनी बात सदन में कहना चाहते हैं। राहुल ने वीडियो संदेश में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वह छात्रों से माफी मांगे। छात्रों पर लगे पुलिस केस हटाए जाए। लाठीचार्ज करने वालों पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए।

कांग्रेस ने कर दिया खेला

मंगलवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार को चकमा दिया। कांग्रेस नेता, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की जन्मदिन को लेकर उनके आवास पर इकट्ठा हुए। इस वहज से सुरक्षा एजेंसियों को उन पर संदेह नहीं हुआ। इसके बाद कांग्रेस नेताओं का हुजूम सीधे पार्टी प्रेसिडेंट के आवास से 500 मीटर दूर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और धरने पर बैठ गए।

सदन की कार्यवाही लगातार दो दिन स्थगित

मानसून सत्र के शुरुआती दो दिन की कार्यवाही विपक्ष के भारी हंगामे व विरोध के चलते स्थगित की गई। सत्र के पहले दिन यानी 20 जुलाई को सदन की कार्यवाही 6 बार रोकी गई। दूसरे दिन मंगलवार को भी सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हुई। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

सरकार बातचीत को हुई मजबूर

विपक्षी घेराबंदी और कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहे भारी जन समर्थन की वजह से सरकार बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने के लिए गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे।

सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में किया गया शिफ्ट, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने की मुलाकात

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Updated on:

22 Jul 2026 09:29 am

Published on:

22 Jul 2026 09:29 am

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