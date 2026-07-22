NEET Paper Leak पर आज संसद में चर्चा संभव, क्या प्रोटेस्ट की वजह से बैकफुट पर आई मोदी सरकार ?

Parliamentary Discussion on NEET Paper Leak: संसद का मानसून सत्र जारी है। संसद सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का ऐलान किया था। इस दौरान प्रदर्शकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। 21 जुलाई को विपक्षी नेताओं ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए पीएम आवास 7, लोक कल्याण मार्ग के पास धरना दिया। इसमें राहुल, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत कई नेता शामिल हुए। फिर उन्हें देर शाम हिरासत में लेने के कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। विपक्ष नीट पेपर लीक व अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की है। जिस पर आज लोकसभा व राज्यसभा में चर्चा हो सकती है।