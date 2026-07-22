‘ऊर्जा हो या खाना, अब कुछ भी नहीं है सुरक्षित’, आसियान की बैठक में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने दी दुनिया को चेतावनी

भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान और अमेरिकी ब्लॉकेड और बाब अल मंडेब में यमन के हूतियों द्वारा लगाए ब्लॉकेड को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया का ज्यादातर कारोबार समुद्री रास्तों से होता है। अब यही निर्भरता चिंता की वजह बनती जा रही है। उन्होंने दुनिया को चेताते हुए कहा कि अगर समुद्री व्यापार में कोई रुकावट आती है तो इसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन करना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।