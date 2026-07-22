IMD Weather Alert: 18 राज्यों में मूसलाधार बारिश की संभावना, तेज आंधी भी चलेगी

भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि औसत समुद्र तल पर मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति के पास है। निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर हरियाणा और उसके आसपास के ऊपरी इलाकों में हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने तटीय इलाकों के मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 22 से 25 जुलाई तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के कारण समुद्र में जाने पर रोक लगाई है।