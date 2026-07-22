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KR Puram Triple Murder Case: गूगल करेगा हत्या की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने मांगी आरोपी और AI की बातचीत

Triple Murder: केआर पुरम ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने गूगल से आरोपी और Gemini AI चैटबॉट के बीच हुई बातचीत का रिकॉर्ड मांगा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इससे हत्या की साजिश और उसकी तैयारी से जुड़े अहम सबूत मिल सकते हैं।
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बैंगलोर

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Himadri Joshi

Jul 22, 2026

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Bengaluru Triple Murder: बेंगलुरु के केआर पुरम ट्रिपल मर्डर केस की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस मामले में पुलिस ने मशहूर टेक कंपनी गूगल से आरोपी और उसके एआई चैटबॉट जेमिनी (Gemini) के बीच हुई बातचीत का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। जांच अधिकारियों का मानना है कि इन चैट्स से यह पता चल सकता है कि हत्या की साजिश कैसे बनाई गई और उसकी तैयारी कब से चल रही थी। पुलिस के अनुसार, यह डिजिटल रिकॉर्ड मामले की सबसे अहम कड़ी बन सकता है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

22 Jul 2026 09:00 am

Published on:

22 Jul 2026 09:00 am

Hindi News / National News / KR Puram Triple Murder Case: गूगल करेगा हत्या की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने मांगी आरोपी और AI की बातचीत

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