KR Puram Triple Murder Case: गूगल करेगा हत्या की साजिश का पर्दाफाश, पुलिस ने मांगी आरोपी और AI की बातचीत

Bengaluru Triple Murder: बेंगलुरु के केआर पुरम ट्रिपल मर्डर केस की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस मामले में पुलिस ने मशहूर टेक कंपनी गूगल से आरोपी और उसके एआई चैटबॉट जेमिनी (Gemini) के बीच हुई बातचीत का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। जांच अधिकारियों का मानना है कि इन चैट्स से यह पता चल सकता है कि हत्या की साजिश कैसे बनाई गई और उसकी तैयारी कब से चल रही थी। पुलिस के अनुसार, यह डिजिटल रिकॉर्ड मामले की सबसे अहम कड़ी बन सकता है।