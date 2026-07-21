Haridwar Murder: 2 साधुओं की हत्या, शव जंगल में दफनाए, SSP नवनीत सिंह भुल्लर ने किया नया खुलासा

कल घटना का खुलासा तब हुआ जब मंदिर के एक सेवादार ने दोनों साधुओं के अचानक गायब होने पर अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पथरी पुलिस, फॉरेंसिक टीम और स्वान दस्ते ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान जंगल से दोनों शव बरामद हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि मंदिर में पूजा करने आने वाले एक लड़के ने पुलिस स्टेशन को बताया कि रात में झगड़ा हुआ था और साधु गायब हैं। उसने यह भी कहा कि उसने सुबह उन्हें गड्ढा खोदते हुए देखा था। जब पुलिस फोर्स जांच के लिए मौके पर पहुंची, तो उन्हें दो नए खोदे हुए गड्ढे मिले। गड्ढों से मिट्टी हटाने के बाद दो लाशें बरामद हुईं।