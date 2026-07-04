सोशल मीडिया पर पुलिस को ‘शाका’ स्टाइल में चुनौती देने वाली ज्योति चौधरी गिरफ्तार, इंस्टाग्राम रील्स ने पहुंचाया सलाखों के पीछे

लूटकांड में नाम आने के बाद फरार चल रही ज्योति ने 23 जून को मोहित नागर नाम के युवक से दूसरी शादी रचा ली। इतना ही नहीं, शादी के तुरंत बाद वह बेखौफ होकर नए पति के साथ हरिद्वार हनीमून मनाने चली गई। इस दौरान वह इंस्टाग्राम पर लगातार वीडियो और रील्स पोस्ट कर रही थी। सरधना पुलिस और सर्विलांस टीम लगातार उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उसने हरिद्वार से अपनी लोकेशन से जुड़ी गतिविधियां कीं, पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस कर ली और शनिवार सुबह हरिद्वार में छापेमारी कर उसे दबोच लिया।