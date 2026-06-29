रील और चोर : पहले सोशल मीडिया पर वीडियो से समझा घर का नक्शा फिर पार कर दिए लाखों के आभूषण और नकदी

मेरठ : सोशल मीडिया पर रील और वीडियो साझा करने का शौक कभी-कभी भारी पड़ सकता है। मेरठ में सामने आए एक मामले ने इस खतरे को फिर उजागर कर दिया है। यहां एक परिवार द्वारा घर के रिनोवेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चोरों के लिए मददगार साबित हुआ। उन्हीं वीडियो और रील्स के आधार पर आरोपियों ने घर की पूरी जानकारी जुटाई और फिर लाखों रुपये की चोरी को अंजाम दे डाला।