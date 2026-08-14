14 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मेरठ

Lalita Gautam Murder: SSP अविनाश पांडे समेत 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी, मेरठ की छात्रा के केस में अपडेट

Lalita Gautam Murder Case Update: मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मामले की अब DIG स्तर से जांच होगी। न्यायालय ने एसएसपी समेत करीब 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल परिवाद को गंभीरता से लिया है।
2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Harshul Mehra

Aug 14, 2026

investigation orders issued against meerut ssp avinash pandey lalita gautam murder

ललिता गौतम हत्याकांड अपडेट। फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज

Lalita Gautam Murder Case Update Meerut: यूपी के मेरठ में छात्रा ललिता गौतम की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों और अधिवक्ताओं पर कथित पुलिस कार्रवाई का मामला अब न्यायालय की निगरानी में पहुंच गया है। SSP मेरठ अविनाश पांडे समेत करीब 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दाखिल परिवाद को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने मामले की जांच DIG स्तर के अधिकारी से कराने के आदेश दिए हैं।

8 जुलाई को कलेक्ट्रेट पहुंचे थे प्रदर्शनकारी

मामला 8 जुलाई का है। ललिता गौतम की हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे अधिकारियों को ज्ञापन देने और जिलाधिकारी से मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचे। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को जिलाधिकारी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद नाराज लोग कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए।

कलेक्ट्रेट का गेट बंद करने का आरोप

इस मामले में अधिवक्ता रवि कुमार गौतम और महेश कुमार की ओर से न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर प्रदर्शनकारियों को अधिकारियों से मिलने से रोक दिया गया। परिवाद में कहा गया कि कुछ समय बाद SSP भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और पुरुषों के साथ अभद्रता की गई। साथ ही गाली-गलौज और मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया।

पुलिस जांच की निष्पक्षता पर भी सवाल

परिवादियों की ओर से अधिवक्ता अनिल प्रधान ने न्यायालय में अलग से प्रार्थना पत्र दाखिल कर मामले की जांच की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए। उनका तर्क था कि आरोप स्थानीय सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की भूमिका को लेकर लगाए गए हैं। ऐसे में उसी थाने से जांच आख्या मंगाना निष्पक्ष नहीं होगा।

वरिष्ठ अधिकारी से जांच की मांग

अधिवक्ता की ओर से न्यायालय से मांग की गई कि मामले की जांच स्थानीय थाने के बजाय किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। इस मांग और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया और DIG स्तर के अधिकारी को जांच करने के निर्देश दिए।

DIG जांच में सामने आएगी पूरी तस्वीर

अब DIG स्तर की जांच में यह स्पष्ट होगा कि 8 जुलाई को मेरठ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान वास्तव में क्या परिस्थितियां बनी थीं और पुलिस पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई की दिशा तय होगी।

Inside Story: ‘महंत को पिता की तरह मानती थी’, हत्याओं के बीच सामने आई अफेयर की थ्योरी का क्या है सच? बागपत मर्डर केस अपडेट

ये भी पढ़ें
baghpat double murder inside story viral photo mahant narensh nath

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

14 Aug 2026 04:37 pm

Published on:

14 Aug 2026 04:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Lalita Gautam Murder: SSP अविनाश पांडे समेत 250 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के आदेश जारी, मेरठ की छात्रा के केस में अपडेट

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए, कहा- 4 से 4.5 करोड़ शिवभक्त हरिद्वार से लाएंगे गंगाजल

CM Yogi Adityanath
मेरठ

CM योगी ने मेरठ में कांवड़ियों पर की पुष्पवर्षा; हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल, हाईवे पर उमड़ी शिवभक्तों की भीड़

CM Yogi Adityanath, Kanwar Yatra, Meerut News
मेरठ

‘खुद के बेटे को प्रेमी के साथ मारते समय तरस नहीं आया?’ क्या बोली गिरफ्तार शबाना; मासूम के कत्ल की इनसाइड स्टोरी

meerut sameer murder case shabana vishal instagram connection inside story
मेरठ

मेरठ में 3 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, कांवड़ यात्रा और डायवर्जन के चलते आदेश

School Holiday
मेरठ

‘कमरे में बनाई नकली चौकी, दरोगा बन करते थे वसूली!’ मेरठ में फर्जी पुलिस चौकी का सनसनीखेज भांडाफोड़

Meerut Fake Police Chowki, Meerut Crime News, Honey Trap Gang Meerut,Cyber Fraud Meerut,Fake Police Station,Meerut Police, Blackmail Gang, Uttar Pradesh Crime News, मेरठ फर्जी पुलिस चौकी, मेरठ क्राइम न्यूज, हनी ट्रैप गैंग, अश्लील वीडियो कॉल, पुलिस बनकर ठगी, साइबर ठगी, ब्लैकमेल गैंग, मेरठ पुलिस, यूपी क्राइम न्यूज Meerut Crime News, Fake Police Station, UP News, Cyber Crime, Cyber Crime News
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.