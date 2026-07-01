पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी बहन, घर आई तो भाई ने मार डाला, पुलिस से बोला- लाश उठा लो

मेरठ : मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक भाई ने अपनी 19 वर्षीय बहन की केवल इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह उसके प्रेम संबंधों से नाराज था। हत्या के बाद आरोपी सीधे थाने पहुंचा और पुलिस से कहा, 'मैंने अपनी बहन को मार दिया है, घर में उसकी लाश पड़ी है, जाकर उठा लो।'