18 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

Meerut Crime: पगड़ी से मुंह दबाया, नस काटी और रेत दिया गला; लव अफेयर में रोड़ा बनने पर मां के प्रेमी ने किया मासूम का कत्ल

Child Murder in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक 7 वर्षीय मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। मेरठ की इस खौफनाक वारदात में बड़ा अपडेट सामने आया है।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Vinay Shakya

Jun 18, 2026

Angadveer Murder Case

प्रेम प्रसंग में 7 साल के अंगदवीर की हत्या (फोटो- पत्रिका)

Angadveer Murder case: मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम अंगदवीर की निर्मम हत्या (Angadveer Murder) कर दी गई। अब इस हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस पूछताछ में अंगदवीर (Angadveer Murder) के हत्यारे अर्पित पराशर ने कई राज उजागर किए हैं। फिलहाल, हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने बताया कि मासूम बच्चे की हत्या प्रेम-प्रसंग में की गई थी।

आरोपी ने बताई हत्याकांड की पूरी कहानी

मासूम बच्चे की हत्या करने वाले अर्पित पाराशर ने पुलिस के सामने अपना जूर्म कबूल कर लिया है। आरोपी ने पुलिस के सामने हत्याकांड की पूरी कहानी बताई है। अर्पित ने पुलिस को बताया कि उसने अंगदवीर को घड़ी दिलाने का वादा करके अपनी कार में बिठाया था। इसके बाद वह बच्चे को करीब 24 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर ले गया। वहां हस्तिनापुर के भद्रकाली मंदिर के पास वन क्षेत्र में उसने अंगदवीर की हत्या कर दी।

पगड़ी से मुंह दबाया, फिर हाथ की नस काटी

अर्पित पराशर ने पुलिस के सामने कुबूल किया कि उसने अंगदवीर की चीख दबाने के लिए पगड़ी से उसका मुंह बंद किया था। इसके बाद उसने चाकू से अंगदवीर के हाथ की नस काट दी, फिर बेरहमी से उसका गला घोट दिया। बच्चे की हत्या के बाद आरोपी ने शव को खेत में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद करके आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

हत्यारे ने उगले कई राज

अंगदवीर हत्याकांड का (Angadveer Murder) का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मीरापुर गांव निवासी हत्यारोपी अर्पित पराशर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अर्पित पराशर HDFC बैंक में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बच्चे की मां गुरप्रीत से उसका अफेयर चल रहा था। वह गुरप्रीत से शादी करना चाहता था, लेकिन बच्चा इस रिश्ते में बाधा बन रहा था।

आरोपी ने बताया कि रविवार को अंगदवीर ने उसे अपनी मां गुरप्रीत कौर के साथ घर में देख लिया था। अर्पित को डर था कि मासूम यह बात अपनी दादी या पिता को बता देगा। इस राज को छुपाने के लिए उसने अंगदवीर को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके बाद आरोपी ने प्लांनिंग के तहत बच्चे की हत्या कर दी।

दुबई में नौकरी करते हैं बच्चे के पिता

अंगदवीर के पिता गुरसेवक दुबई में नौकरी करते हैं। उनका एक घर पंजाब के पटियाला में और दूसरा बिजनौर के नजीमाबाद में है। उनकी पत्नी गुरप्रीत गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थीं। डेढ़ साल पहले गुरप्रीत ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद से वह बिजनौर के नजीमाबाद में अपने मायके वाले घर रहती है। गुरप्रीत का अपने घर के पास रहने वाले अर्पित से अफेयर चल रहा था। गुरप्रीत के पति की गैरमौजूदगी में अर्पित अक्सर घर आता-जाता था।

OP राजभर के बाद मंत्री संजय निषाद का दावा, कहा- सपा और कांग्रेस के सांसद-विधायक BJP में आने को तैयार, 25-26 मेरे संपर्क में हैं

ये भी पढ़ें
Sanjay Nishad big statement on Samajwadi Party

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Jun 2026 05:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Crime: पगड़ी से मुंह दबाया, नस काटी और रेत दिया गला; लव अफेयर में रोड़ा बनने पर मां के प्रेमी ने किया मासूम का कत्ल

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति दुबई में… पत्नी का बैंक मैनेजर से अफेयर; शादी में रोड़ा बना 7 साल का मासूम तो आशिक ने कर दिया खौफनाक अंत!

Child Murder in Love Affair
यूपी न्यूज

मेरठ में 7 साल के मासूम की हत्या, मां के परिचित ने अंगदवीर को जिंदा नहर में फेंका

meerut angad murder case lover confessed killing
मेरठ

अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी का विरोध तेज, मेरठ में सपा का DM कार्यालय तक प्रदर्शन

Akhilesh Yadav daughter, SP protest in Meerut, Samajwadi Party, UP news
मेरठ

मेरठ में पूर्व पति के खिलाफ थाने पहुंची महिला, बेटे को बिगाड़ने का आरोप

women crime, P crime news Meerut, Post divorce child custody dispute
मेरठ

Meerut News: ‘₹10 वाला बिस्कुट कितने का है जी’ फेम शादाब जकाती की राजनीति में एंट्री? चंद्रशेखर आजाद ने नीला पटका पहनाया, पार्टी के मंच पर दिखे

YouTuber Shadab Jakati with Chandrashekhar Azad
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.