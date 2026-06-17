मेरठ में 7 साल के मासूम की हत्या, मां के परिचित ने अंगदवीर को जिंदा नहर में फेंका

पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे आरोपी अर्पित शर्मा टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मेरठ पुलिस के मुताबिक, थाना बहसूमा पर 07 वर्षीय बालक की गुमशुदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस जांच के दौरान आरोपी अर्पित शर्मा को हिरासत में लिया गया, जिसने पूछताछ में बालक को नहर में फेंकने की बात स्वीकार की है। आरोपी बच्‍चे एवं बालक की माता का पूर्व परिचित था। विवेचना में अपहरण जैसी कोई बात नहीं पाई गई है। वर्तमान में गोताखोर एवं पीएसी की टीमें बालक की तलाश में जुटी हैं।