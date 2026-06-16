Kanpur Murder: बॉयफ्रेंड ने फोन पर कहा- पति को खत्म कर दो, इतना सुनकर पत्नी ने बेरहमी से कर दी कारोबारी पिता के इकलौते बेटे की हत्या

सांकेतिक इमेज-पत्रिका
Woman Stabs Husband: कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति की निर्मम हत्या (Woman Murder his Husband) कर दी। महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर पति के पेट में 3 बार चाकू मारा। इसके बाद पति को गंभीर हालत मे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
कानपुर में एक महिला निहारिका कश्यप ने चाकू मारकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान फीलखाना इलाके के बालाजी धाम निवासी रामकिशोर गुप्ता के बेटे मनीष के रूप में हुई है। मनीष के परिजनों के मुताबिक, निहारिका कश्यप फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसे बात करते हुए मनीष ने देख लिया। इसी बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान फोन पर निहारिका के प्रेमी ने कहा कि अपने पति को खत्म कर दो। प्रेमी के कहने पर निहारिका ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया।
चाकू के हमले से घायल मनीष का 10 दिनों तक अस्पताल में इलाज चला। इसके बाद 11वें दिन (मंगलवार) को मनीष ने दम तोड़ दिया। मनीष के परिजनों का आरोप है कि निहारिका पिछले 3 साल से धोखा दे रही है। उसका किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
मनीष के पिता रामकिशोर गुप्ता कारोबारी हैं। मनीष, रामकिशोर गुप्ता का इकलौता बेटा था। रामकिशोर गुप्ता, कपूर सप्लाई का कारोबार करते हैं। रामकिशोर की पत्नी का नाम मीरा, बेटे का नाम मनीष और एक बेटी का नाम पूनम है। रामकिशोर ने बताया कि उनका बेटा मनीष किराना बाजार में ब्रोकर था। इस दौरान उसकी मुलाकात निहारिका कश्यप से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच अफेयर हो गया।
अफेयर की जानकारी होने पर परिवार ने 30 जून 2017 को मनीष और निहारिका ने शादी कराई थी। मनीष और निहारिका का 6 साल का बेटा रियांश गुप्ता है। फीलखाना थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पूछताछ में महिला ने पति पर चाकू से हमला करने की बात स्वीकार की है। आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।
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