Kanpur Murder: बॉयफ्रेंड ने फोन पर कहा- पति को खत्म कर दो, इतना सुनकर पत्नी ने बेरहमी से कर दी कारोबारी पिता के इकलौते बेटे की हत्या

कानपुर में एक महिला निहारिका कश्यप ने चाकू मारकर अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। मृतक की पहचान फीलखाना इलाके के बालाजी धाम निवासी रामकिशोर गुप्ता के बेटे मनीष के रूप में हुई है। मनीष के परिजनों के मुताबिक, निहारिका कश्यप फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसे बात करते हुए मनीष ने देख लिया। इसी बात पर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान फोन पर निहारिका के प्रेमी ने कहा कि अपने पति को खत्म कर दो। प्रेमी के कहने पर निहारिका ने मनीष पर चाकू से हमला कर दिया।