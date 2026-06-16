Varanasi Crime: ‘घर में लगातार हो रही मौतों से डर गया था, इसलिए मार डाला’, आरोपी का कबूलनामा, बोला- राजन जादू-टोना करता था

एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया है कि सोमवार को हुई इस घटना के बाद 6 घंटे के भीतर पुलिस को अहम सुराग मिल गए और महज 24 घंटे में चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। एसीपी ने बताया कि आरोपी विशाल को लगता था कि राजन तंत्र-मंत्र करता है और इसी वजह से उसके घर में लोग मर रहे हैं। इसी वजह से आरोपी ने सोचा कि यदि राजन की हत्या कर दी जाए तो उसके परिवार में अन्य लोगों की मृत्यु नहीं होगी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने उसके पिता का भूत उसके ऊपर आने की बात कही, लेकिन कुछ ही देर में कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने बताया कि वह बचने के लिए नाटक कर रहा था।