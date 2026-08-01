IIT कानपुर से घर बैठे सीखें AI और डेटा साइंस! 6 महीने का नया ऑनलाइन कोर्स शुरू, जानिए एलिजिबिलिटी

IIT Kanpur Online Course:अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और डेटा साइंस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं या नौकरी के साथ अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने एडवांस्ड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स नाम से छह माह का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किया है। यह कोर्स 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसका उद्देश्य कार्यरत पेशेवरों और स्नातक युवाओं को उद्योग की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करना है, ताकि वे डेटा आधारित फैसले लेने और संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम बन सकें।