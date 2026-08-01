IIT कानपुर से घर बैठे सीखें AI और डेटा साइंस! 6 महीने का नया ऑनलाइन कोर्स शुरू, जानिए एलिजिबिलिटी

सांकेतिक फोटो
IIT Kanpur Online Course:अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग (ML) और डेटा साइंस के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं या नौकरी के साथ अपनी तकनीकी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने एडवांस्ड डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस एनालिटिक्स नाम से छह माह का ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू किया है। यह कोर्स 3 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। इसका उद्देश्य कार्यरत पेशेवरों और स्नातक युवाओं को उद्योग की मौजूदा जरूरतों के अनुरूप आधुनिक तकनीकी कौशल प्रदान करना है, ताकि वे डेटा आधारित फैसले लेने और संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने में सक्षम बन सकें।
दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। वित्त, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में डेटा आधारित निर्णय अब सफलता की नई पहचान बन चुके हैं। ऐसे में डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग की समझ रखने वाले पेशेवरों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आईआईटी कानपुर ने यह उद्योगोन्मुखी ऑनलाइन सर्टिफिकेट कार्यक्रम तैयार किया है।
इस कार्यक्रम को आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से तैयार किया गया है। प्रतिभागियों को पायथन (Python) और आर (R) प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई (Generative AI) का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें वास्तविक व्यावसायिक समस्याओं के समाधान, नियमित कार्यों के ऑटोमेशन और डेटा से उपयोगी व्यावसायिक जानकारियां विकसित करने का अनुभव भी मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल तकनीकी जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रतिभागियों को उद्योग में तुरंत उपयोगी बनने योग्य कौशल विकसित कराना है।
आईआईटी कानपुर के प्रबंधन विज्ञान विभाग के संकाय सदस्य एवं कार्यक्रम समन्वयक प्रो. अभिनव त्रिपाठी ने कहा कि आज के तेजी से बदलते पेशेवर माहौल में एआई और मशीन लर्निंग से जुड़ी क्षमताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं। उन्होंने कहा कि युवा पेशेवरों को अपने विषयगत ज्ञान के साथ इन नई तकनीकों की समझ भी विकसित करनी चाहिए, ताकि वे डेटा आधारित समाधान तैयार कर सकें और संस्थानों में बदलाव का नेतृत्व कर सकें। उनके अनुसार, यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को एआई, मशीन लर्निंग और बिजनेस एनालिटिक्स का व्यावहारिक एवं उद्योगोन्मुखी ज्ञान देगा, जिससे वे वास्तविक व्यावसायिक चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे।
यह कार्यक्रम किसी भी विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त उम्मीदवारों के लिए खुला है। आवेदन के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। वहीं, संबंधित क्षेत्र में तीन वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवार 40 प्रतिशत अंकों के साथ भी आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन सितंबर 2026 के मध्य तक स्वीकार किए जाएंगे।
यह छह माह का कार्यक्रम पूरी तरह ऑनलाइन संचालित होगा, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कामकाजी पेशेवर भी आसानी से इसमें शामिल हो सकेंगे। पाठ्यक्रम, पात्रता, शुल्क, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी आईआईटी कानपुर के ऑनलाइन कार्यक्रम पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई और डेटा साइंस के तेजी से बढ़ते दौर में यह कार्यक्रम युवाओं और पेशेवरों के लिए करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।
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