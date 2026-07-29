IIT कानपुर में प्रोफेसर पति पर पत्नी ने दर्ज कराई FIR: मैरिटल रेप, मारपीट और अवैध संबंधों के गंभीर आरोप

शिकायत के मुताबिक, 4 जुलाई 2026 की रात महिला की स्पष्ट असहमति के बावजूद उनके पति ने जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। इसके बाद 7 जुलाई की रात वह जबरन उनके लिविंग रूम में रहने लगे और अगले दिन बेडरूम में घुसकर मोबाइल फोन से छेड़छाड़ की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि 11 नवंबर 2025 को पति ने घर में तोड़फोड़ की, खौलता दूध और चाय दीवारों पर फेंक दी, शादी की तस्वीरें हथौड़े से तोड़कर जला दीं और बड़े चाकू से जान से मारने की धमकी दी। 15 जनवरी 2026 को छह वर्षीय बेटे के सामने उन्हें जमीन पर पटककर चेहरे और सिर पर कई थप्पड़ मारे। वहीं लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण 30 अप्रैल 2026 को उन्हें एंग्जायटी अटैक आया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।