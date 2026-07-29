29 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

यूपी न्यूज

‘तथ्यों के साथ चुनौती देता हूं’, अखिलेश के स्कूल बंद करने वाले दावों पर भड़के योगी के मंत्री

Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के राष्टीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है। अब यूपी के बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) संदीप सिंह ने इस पर पलटवार किया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Jul 29, 2026

Akhilesh Yadav Sandeep Singh

अखिलेश यादव और संदीप सिंह

UP Basic Education Minister Sandeep Singh: उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं, जिससे गरीब, दलित और पिछड़े परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अखिलेश का यह बयान आते ही बुधवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने साफ-साफ जवाब दे दिया। मंत्री ने कहा कि यूपी में एक भी परिषदीय स्कूल बंद नहीं किया गया है। जितने सरकारी प्राइमरी स्कूल थे, वे सब चल रहे हैं।

'सभी सरकारी परिषदीय विद्यालय चल रहे हैं'

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने एक बयान में बताया कि कम बच्चों वाले कुछ स्कूलों को पास के स्कूलों में मिला दिया गया है। जो स्कूल खाली हो गए, वहां अब प्री-प्राइमरी क्लासेस चलाई जा रही हैं। योगी सरकार ने यूपी में पहली बार प्री-प्राइमरी शिक्षा शुरू की है।

'सपा कार्यकाल में फल-फूल रहे थे नकल माफिया'

मंत्री ने आगे कहा कि अखिलेश यादव को शिक्षा के मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सपा पर पुराने आरोप दोहराते हुए कहा कि अखिलेश की सरकार में नकल माफियाओं को संरक्षण मिलता था। संदीप सिंह ने याद दिलाया कि कल्याण सिंह के समय नकल रोकने के लिए अध्यादेश लाया गया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव की सरकार बनते ही उसे आधे घंटे में खत्म कर दिया गया था।

अखिलेश यादव फैला रहे हैं भ्रम!

संदीप सिंह ने साल 2014 के आसपास हुई पेपर लीक और सॉल्वर गैंग की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा को 2027 के चुनाव में अपनी हार दिख रही है, इसलिए वे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी सरकार गरीब बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।

जानें अखिलेश यादव ने क्या लगाया था आरोप

आपको बता दें कि मंगलवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और योगी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लापरवाही और भेदभाव का आरोप लगाया था। अखिलेश ने कहा था कि पूरे देश में प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 22 हजार प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में ही 500 प्राइमरी स्कूलों पर ताले लग गए हैं।

Ayodhya News: कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से गुलजार होगी अयोध्या, झूलन उत्सव के साथ श्रावण मेले की भव्य तैयारी; मेयर ने किया बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
कांवड़ियों की फाइल फोटो पत्रिका

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Jul 2026 03:08 pm

Published on:

29 Jul 2026 03:08 pm

Hindi News / UP News / ‘तथ्यों के साथ चुनौती देता हूं’, अखिलेश के स्कूल बंद करने वाले दावों पर भड़के योगी के मंत्री

बड़ी खबरें

View All

यूपी न्यूज

ट्रेंडिंग

‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी माफी’, दानिश आजाद ने कानून को सराहा, अखिलेश ने पूछा- कितनों पर हुई कार्रवाई?

Danish azad ansari
लखनऊ

फर्रुखाबाद में बेटे ने मां को ईंट से पीटकर मार डाला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घर के सामने लगी अपनों की भीड़, फोटो सोर्स- पत्रिका
फर्रुखाबाद

राम मंदिर चढ़ावा घोटाला: डिंपल यादव का बीजेपी पर हमला, बोलीं- श्रद्धालुओं की आस्था का पैसा डकार गए भाजपाई

Dimple yadav
अयोध्या

गुरु पूर्णिमा पर गंगा घाटों पर गूंजे ‘हर-हर गंगे’ के जयकारे, ब्रजघाट और तिगरी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़

guru purnima brijghat tigri ganga snan amroha
अमरोहा

Ayodhya News: कांवड़ियों और श्रद्धालुओं से गुलजार होगी अयोध्या, झूलन उत्सव के साथ श्रावण मेले की भव्य तैयारी; मेयर ने किया बड़ा ऐलान

कांवड़ियों की फाइल फोटो पत्रिका
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.