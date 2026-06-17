मां की आशनाई में बलि चढ़ा मासूम; दुबई में रहते हैं पिता, प्रेम प्रसंग में बाधा बना तो कर दिया बच्चे का कत्ल, कंपा देगी मेरठ की यह वारदात

अंगदवीर के पिता गुरसेवक दुबई में नौकरी करते हैं। उनका एक घर पंजाब के पटियाला में और दूसरा बिजनौर के नजीमाबाद में है। उनकी पत्नी गुरप्रीत गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थीं। डेढ़ साल पहले गुरप्रीत ने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद से वह बिजनौर के नजीमाबाद में अपने मायके वाले घर रहती है। गुरप्रीत का अपने घर के पास रहने वाले अर्पित से अफेयर चल रहा था। गुरप्रीत के पति की गैरमौजूदगी में अर्पित अक्सर घर आता-जाता था।