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ग्रेटर नोएडा

दादरी में महिला का संदिग्ध शव बरामद, प्रेम विवाह करने वाला पति तलाश में

दादरी हत्याकांड में पड़ोसियों का बड़ा खुलासा। आर्थिक तंगी और शराब की लत के कारण पति-पत्नी में अक्सर होता था विवाद। पुलिस को मृतका कविता के गले पर मिले संदिग्ध निशान।

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ग्रेटर नोएडा

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Aman Pandey

Jun 18, 2026

Greater Noida murder

photo patrika

गौतमबुद्ध नगर जिले के दादरी कोतवाली क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जारचा रोड पर स्थित एक आवासीय मकान में बुधवार सुबह एक महिला का शव मिला। महिला के गले पर संदिग्ध निशान पाए गए हैं, जबकि उसका पति मौके से फरार हो चुका है।

गृह क्लेश में हत्या की आशंका

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि पारिवारिक कलह के चलते महिला के पति ने यह कदम उठाया। घटना से पहले शराब के सेवन की बात भी जांच में उभरकर आई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा।

प्रेम विवाह के बाद शुरू हुई थी नई जिंदगी

मृतका का नाम कविता बताया गया है। पुलिस के अनुसार कविता और उसका पति मोहित दोनों मूल रूप से चिटहेरा गांव के निवासी हैं। करीब दस वर्ष पूर्व दोनों ने प्रेम विवाह किया था। एक ही गांव के होने के बावजूद अलग-अलग जाति का होना परिवारों की आपत्ति की वजह बना, जिसके चलते दोनों ने घर से भागकर शादी की।

विवाह के बाद करीब आठ साल तक दोनों घर से दूर रहे। इस दौरान उनके दो बच्चे भी हुए। माहौल सामान्य होने पर दोनों जारचा रोड पर आकर रहने लगे।

आर्थिक तंगी और झगड़े बने वजह

पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि कविता और मोहित दोनों शराब का सेवन करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं थी, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। फिलहाल पुलिस आरोपी पति मोहित की तलाश में जुटी है।

खबर अपडेट की जा रही है।

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Published on:

18 Jun 2026 12:37 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / दादरी में महिला का संदिग्ध शव बरामद, प्रेम विवाह करने वाला पति तलाश में

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