दादरी में महिला का संदिग्ध शव बरामद, प्रेम विवाह करने वाला पति तलाश में

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई कि पारिवारिक कलह के चलते महिला के पति ने यह कदम उठाया। घटना से पहले शराब के सेवन की बात भी जांच में उभरकर आई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। एडीसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि मौत का सटीक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट हो सकेगा।