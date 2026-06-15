नोएडा में सोने के कड़े के लालच में दोस्त का मर्डर, पेट्रोल डालकर शव को जलाया

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Greater Noida murder: दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक वारदात में पुलिस ने तीन दिन के भीतर हुजैफ हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। कासना कोतवाली क्षेत्र में चीरसी नहर के पास मिले एक अमजान जले हुए शव की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के ही दोस्त शहजाद उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सोने के कड़े लूटने की नीयत से डंडे से पीट-पीटकर हुजैफ की हत्या की और फिर अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर शव को आग लगा दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए कड़े, खून से सना डंडा और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है।
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