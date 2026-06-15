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ग्रेटर नोएडा

नोएडा में सोने के कड़े के लालच में दोस्त का मर्डर, पेट्रोल डालकर शव को जलाया

Greater Noida murder: ग्रेटर नोएडा में सोने के कड़े हड़पने के लालच में एक युवक ने अपने ही दोस्त हुजैफ की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने महज तीन दिनों में मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी शहजाद को गिरफ्तार कर लिया है।

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ग्रेटर नोएडा

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Pooja Gite

Jun 15, 2026

Greater Noida murder

photo patrika

Greater Noida murder: दोस्ती को शर्मसार करने वाली एक वारदात में पुलिस ने तीन दिन के भीतर हुजैफ हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा किया है। कासना कोतवाली क्षेत्र में चीरसी नहर के पास मिले एक अमजान जले हुए शव की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक के ही दोस्त शहजाद उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सोने के कड़े लूटने की नीयत से डंडे से पीट-पीटकर हुजैफ की हत्या की और फिर अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर शव को आग लगा दी ताकि उसकी पहचान न हो सके। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए कड़े, खून से सना डंडा और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है।

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Updated on:

15 Jun 2026 04:03 pm

Published on:

15 Jun 2026 03:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / नोएडा में सोने के कड़े के लालच में दोस्त का मर्डर, पेट्रोल डालकर शव को जलाया

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