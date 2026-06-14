दिल्ली अग्निकांड मामले में कार्रवाई तेज, जांच के लिए तीन आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा गया

आपको बता दें कि दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 11 और 12 जून की दरमियानी रात हुए दर्दनाक अग्निकांड मामले में पुलिस ने जांच तेज करते हुए तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह हादसा रात करीब 2:24 बजे सामने आया, जब गोविंदपुरी थाने को एक पांच मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने की पीसीआर कॉल मिली। सहायक मंडल अधिकारी (एडीओ) यशवंत मीणा के अनुसार, आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर बनी पार्किंग में खड़ी तीन स्कूटी, दो मोटरसाइकिल और एक साइकिल से हुई थी, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई और उससे निकला जहरीला धुआं इमारत की सभी पांच मंजिलों तक पहुंच गया। हादसे में ग्राउंड फ्लोर, पहला और दूसरा तल पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जबकि ऊपरी मंजिलों को भी काफी नुकसान पहुंचा।