दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 3 साल की बच्ची को नहीं मिलेगी सरकारी मदद? इलाज के खर्च पर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र का विरोध

ANI की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा है कि राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी नीति (NPRD), 2021 के तहत पात्र मरीजों को अधिकतम 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन यह लाभ केवल नीति के तहत अधिसूचित 63 दुर्लभ बीमारियों तक ही सीमित है। सरकार के अनुसार, एलआरबीए डेफिसिएंसी (LRBA Deficiency) नामक दुर्लभ आनुवंशिक प्रतिरक्षा विकार इस सूची में शामिल नहीं है, इसलिए तीन वर्षीय बच्ची योजना के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि सहायता से इनकार करना किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बल्कि मौजूदा नीति और कानून के तहत सभी मरीजों पर समान नियम लागू करने का परिणाम है। सरकार ने तर्क दिया कि वह अधिसूचित सूची से बाहर जाकर लाभ नहीं दे सकती और उसके फैसले में किसी तरह की मनमानी या अवैधता नहीं है।