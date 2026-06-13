Delhi electricity tariff: ‘मिडिल क्लास के लिए यहां रहना मुश्किल’, बिजली दरें बढ़ाने पर AAP का दिल्ली सरकार पर हमला

दरअसल, दिल्ली बिजली विनियामक आयोग (DERC) ने शुक्रवार को बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (FPPAS) बढ़ाने की अनुमति दी है। यह वह अतिरिक्त शुल्क होता है जिसके जरिए कंपनियां बिजली खरीद लागत में अचानक हुई बढ़ोतरी की भरपाई करती हैं। अप्रैल 2026 के लिए इस सरचार्ज की सीमा बढ़ाई गई है। पूर्वी और मध्य दिल्ली में बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। वहीं बीएसईएस राजधानी (BRPL) क्षेत्रों में भी बिल में हल्की बढ़ोतरी संभव है, जबकि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) क्षेत्र में असर बेहद मामूली रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं होने की बात कही गई है।