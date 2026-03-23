23 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 38000 करोड़ के बकाए का असर!

Delhi Electricity Tariff Hike News: दिल्ली सरकार तीन बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लगभग 38,000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बकाये के भुगतान की तैयारी कर रही है। इसके चलते बिजली की दरों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Mar 23, 2026

Revised electricity budget presented in Delhi winter Assembly session Rekha Gupta increase amount

दिल्ली में बिजली सब्सिडी का बजट बढ़ा सकती है रेखा सरकार।

दिल्लीवासियों के लिए आने वाला महीना जेब पर भारी पड़ सकता है। राजधानी में अप्रैल से बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को करीब 38,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाए का भुगतान करने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा असर बिजली टैरिफ पर पड़ सकता है।

38000 करोड़ के बकाए से बढ़ेगा दबाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह भारी-भरकम बकाया भुगतान करने के लिए सरकार को वित्तीय प्रबंधन करना होगा, जिससे बिजली दरों में बढ़ोतरी की स्थिति बन सकती है। राजधानी में बिजली वितरण का जिम्मा तीन निजी कंपनियों बीएसईएस राजधानी (BRPL), बीएसईएस यमुना (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) के पास है।

उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी

हालांकि, सरकार इस बढ़ोतरी के असर को कम करने के लिए सब्सिडी देने की योजना भी बना रही है। अधिकारियों का कहना है कि आम उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ न पड़े, इसके लिए टैरिफ बढ़ोतरी को आंशिक रूप से सब्सिडी के जरिए संतुलित किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश

गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तीनों डिस्कॉम कंपनियों को ‘रेगुलेटरी एसेट्स’ और उसके कैरिंग कॉस्ट सहित करीब 27,200 करोड़ रुपये का भुगतान सात साल के भीतर करने का निर्देश दिया था।

आम जनता पर क्या होगा असर?

अगर बिजली दरों में बढ़ोतरी होती है, तो घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं के बिल बढ़ सकते हैं। हालांकि, सब्सिडी योजना लागू होने पर आम लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सकती है। फिलहाल अंतिम निर्णय का इंतजार है, लेकिन अप्रैल से दिल्ली में बिजली महंगी होने की पूरी संभावना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

23 Mar 2026 11:13 am

Published on:

23 Mar 2026 11:03 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 38000 करोड़ के बकाए का असर!

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

डसने वाले सांप को पकड़कर ले गया अस्पताल, बोला डॉक्टर साहब इसका जहर है मेरे अंदर

Snake bite
नई दिल्ली

‘खीर सेरेमनी’ के साथ दिल्ली के बजट सत्र का आगाज, CM रेखा गुप्ता ने खुद बनाई खीर, AAP ने किया बहिष्कार का एलान

Delhi budget session 2026 begins with Kheer Ceremony
नई दिल्ली

Medication Errors : खुलासा! भारत का 3 में से 1 मरीज अस्पताल की लापरवाही का शिकार, ICU, OPD तक का यही हाल, शोध में खुलासा!

Medication Errors In India, Medical errors in India 2026, Medication Errors deaths In India, Medication Errors In India 1 in 3
स्वास्थ्य

NCR की इस सिटी में हर पांचवी बाइक में पटाखों सी आवाज वाला मोडिफाइड साइलेंसर!

Meerut news
नई दिल्ली

गजब का चोर! जिसने चुराई कोल्ड ड्रिंक की ढाई हजार कैन

Muzaffarnagar police
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.