दिल्ली में अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली, 38000 करोड़ के बकाए का असर!

दिल्लीवासियों के लिए आने वाला महीना जेब पर भारी पड़ सकता है। राजधानी में अप्रैल से बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली सरकार तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को करीब 38,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाए का भुगतान करने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा असर बिजली टैरिफ पर पड़ सकता है।