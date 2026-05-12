NEET 2026: नीट परीक्षा रद्द होने पर भड़का आक्रोश; शिक्षा मंत्रालय के बाहर NSUI का जोरदार प्रदर्शन, हिरासत में कई कार्यकर्ता

प्रदर्शनकारी छात्रों का नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीट परीक्षा की तैयारी के लिए छात्र सालों-साल कड़ी मेहनत करते हैं। परीक्षा रद्द होने से न केवल उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है, बल्कि छात्रों के बीच भारी निराशा और असमंजस का माहौल पैदा हो गया है। इसके साथ ही संगठन ने मांग की है कि पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार सख्त रुख अपनाए और छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए जल्द से जल्द स्पष्ट एवं ठोस निर्णय लिया जाए। संगठन का कहना है कि प्रभावित छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, ताकि उनका कीमती शैक्षणिक वर्ष बर्बाद न हो।