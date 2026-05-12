पेपर लीक का जिन्न फिर बाहर! NEET रद्द होने पर भड़की NSUI, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी

राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि भारत में युवाओं के भविष्य के लिए मोदी सरकार से बड़ा खतरा कोई नहीं है। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी जब आप हर नाकामी का बोझ जनता पर डालते हैं, तो गरीबों के बच्चों का भविष्य भी उसी बोझ में शामिल हो जाता है। 22 लाख बच्चों का भरोसा चकनाचूर हो गया है। और भारत के युवाओं के सपनों के लिए मोदी सरकार से बड़ा खतरा कोई नहीं है। मैं भारत के युवाओं के साथ खड़ा हूं। यह बेहद मुश्किल समय है, मैं जानता हूं। लेकिन यह व्यवस्था ऐसे ही नहीं रहेगी। हम सब मिलकर इसे बदलेंगे।