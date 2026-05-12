हिमंत सरमा के CM पद की शपथ से ठीक पहले असम में सनसनी, कार्यक्रम में गोलियों संग गिरफ्तार हुआ व्यक्ति

हिमंत बिस्व सरमा ने सीएम पद की ली शपथ (Photo-IANS)
Assam Government Oath Ceremony: असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह स्थल से मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कथित तौर पर कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना हिमंत बिस्व सरमा के शपथ लेने से कुछ समय पहले की है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि खानापारा स्थित वेटरिनरी कॉलेज मैदान के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के दौरान व्यक्ति के पास से जिंदा गोलियां मिलीं। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालांकि, उसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि गोलियां वहां कैसे पहुंचीं और क्या इससे किसी तरह का सुरक्षा खतरा जुड़ा हुआ था।
बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब राज्यपाल कुछ देर में हिमंत बिस्व सरमा और 4 विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने वाले थे। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी और एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद थे।
बता दें कि विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए की जीत के बाद हिमंत बिस्व सरमा को विधायक दल का नेता चुना गया। मंगलवार को राज्यपाल ने हिमंत सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सरमा के अलावा चार और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है।
बता दें कि यह बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए का तीसरा कार्यकाल होगा। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाई थी। इसके बाद लगातार एनडीए को जीत मिल रही है। वहीं हिमंत सरमा राज्य में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता हैं।
असम विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसके पास 82 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस को 19 सीटों पर जीत मिली है। बीओपीएफ ने 10 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि एजीपी को भी 10 सीटें मिली हैं। इसके अलावा एआईयूडीएफ के खाते में 2 सीटें गई हैं।
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