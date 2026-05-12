हिमंत सरमा के CM पद की शपथ से ठीक पहले असम में सनसनी, कार्यक्रम में गोलियों संग गिरफ्तार हुआ व्यक्ति

Assam Government Oath Ceremony: असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह स्थल से मंगलवार को सुरक्षा एजेंसियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कथित तौर पर कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना हिमंत बिस्व सरमा के शपथ लेने से कुछ समय पहले की है।