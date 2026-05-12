कभी असम कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे सीएम हिमंत सरमा, जानें कैसे परिवारवाद की राजनीति ने उन्हें बनाया BJP का हिस्सा

असम की राजनीति में हिमंत बिस्वा सरमा का नाम आज सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले सरमा कभी कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल थे और राज्य सरकार के कई अहम विभाग संभाल चुके थे। लेकिन पार्टी के भीतर परिवारवाद और नेतृत्व को लेकर बढ़ते मतभेदों ने उनकी राजनीतिक दिशा बदल दी। वर्ष 2015 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने वाला यह नेता आज असम की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन चुका है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हिमंत सरमा अब विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दे रहे हैं।