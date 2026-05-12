12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कभी असम कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे सीएम हिमंत सरमा, जानें कैसे परिवारवाद की राजनीति ने उन्हें बनाया BJP का हिस्सा

असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू होकर BJP के सबसे प्रभावशाली चेहरों तक पहुंचा। परिवारवाद से उपजे मतभेदों ने उनकी दिशा बदली और आज वह असम की राजनीति के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

May 12, 2026

Himanta Biswa Sarma

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (इमेज सोर्स: ANI)

असम की राजनीति में हिमंत बिस्वा सरमा का नाम आज सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले सरमा कभी कांग्रेस के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल थे और राज्य सरकार के कई अहम विभाग संभाल चुके थे। लेकिन पार्टी के भीतर परिवारवाद और नेतृत्व को लेकर बढ़ते मतभेदों ने उनकी राजनीतिक दिशा बदल दी। वर्ष 2015 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने वाला यह नेता आज असम की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बन चुका है। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हिमंत सरमा अब विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दे रहे हैं।

स्वास्थ्य, वित्त और शिक्षा जैसे कई विभाग संभाले

हिमंत सरमा ने 2001 में जालुकबारी सीट से जीत दर्ज कर असम विधानसभा में प्रवेश किया। तरुण गोगोई सरकार में उन्हें स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा और लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी मिली। इन विभागों में सक्रिय कामकाज के कारण उनका प्रभाव तेजी से बढ़ा और वह कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने लगे। उस दौर में राजनीतिक गलियारों में उन्हें तरुण गोगोई का संभावित उत्तराधिकारी भी माना जाने लगा था। उनकी संगठन क्षमता और जनता के बीच पहुंच ने कांग्रेस को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

सरमा के जाने के बाद संभली नहीं पार्टी

राजनीतिक मोड़ तब आया जब तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई की सक्रियता पार्टी में तेजी से बढ़ने लगी। कांग्रेस के भीतर यह चर्चा शुरू हो गई कि नेतृत्व परिवार आधारित राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। इसी दौरान हिमंत सरमा और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी भी लगातार बढ़ती गई। लंबे समय तक असंतोष रहने के बाद उन्होंने 2015 में कांग्रेस छोड़ दी और BJP का दामन थाम लिया। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि सरमा के जाने के बाद पार्टी असम में कभी पूरी तरह संभल नहीं पाई। उनकी विदाई ने राज्य की राजनीति का संतुलन बदल दिया।

सरमा को मिली पूर्वोत्तर राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी

BJP में शामिल होने के बाद हिमंत सरमा केवल असम तक सीमित नहीं रहे। पार्टी नेतृत्व ने पूर्वोत्तर राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी। धीरे-धीरे वह चुनावी रणनीति और राजनीतिक समझ के कारण पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए। 2021 में पहली बार असम के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ओरुनोदोई और निजुत मोइना जैसी योजनाओं के जरिये महिलाओं और गरीब परिवारों तक मजबूत पहुंच बनाई। हालांकि अवैध घुसपैठ, बेदखली अभियान और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर उनकी सरकार लगातार विवादों में भी रही। इसके बावजूद BJP समर्थक उन्हें निर्णायक नेता मानते हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 10:37 am

Hindi News / National News / कभी असम कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे सीएम हिमंत सरमा, जानें कैसे परिवारवाद की राजनीति ने उन्हें बनाया BJP का हिस्सा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

हिमंत बिस्व सरमा के साथ शपथ लेने वाले 4 नए मंत्री कौन? जानिए

हिमंत बिस्व सरमा
राष्ट्रीय

Assam CM Oath Ceremony: दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे हिमंत बिस्व सरमा, PM मोदी समेत ये नेता होंगे शामिल

Assam CM Oath Ceremony
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Politics: विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद AIADMK में बवाल, विधायक दल के नेता को लेकर दो धड़ों में बंटी पार्टी

Tamil Nadu politics
राष्ट्रीय

दिल्ली के घरों की किचन है सबसे ज्यादा प्रदूषित, स्टडी में सामने आई वजह

Delhi Pollution Study
राष्ट्रीय

अब नागरिकता छीनेगी शुभेन्दु सरकार? मंत्री की एक घोषणा के बाद वोटर लिस्ट से हटाए लोगों में समाया डर

Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.