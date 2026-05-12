हिमंत बिस्व सरमा के साथ शपथ लेने वाले 4 नए मंत्री कौन? जानिए

Assam CM Oath Ceremony: हिमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन की विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। सोमवार रात उन्होंने घोषणा की कि उनके साथ केवल चार अन्य नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शुरुआती कैबिनेट में बीजेपी के रमेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद (AGP) के अतुल बोरा तथा बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (BPF) के चरण बोरो शामिल होंगे।