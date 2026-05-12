‘कांग्रेस पांच सालों में पांच CM बनाएगी’, केरल मुख्यमंत्री की घोषणा में देरी पर BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज

भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मीडिया बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा वी डी सतीशन के समर्थन में हैं, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सी वेणुगोपाल के पक्ष में होने की चर्चा है। पूनावाला ने यह भी कहा कि कुछ नेता रमेश चेन्निथला और शशि थरूर को भी मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की तरह केरल में भी अस्थिरता का मॉडल केरल में लाना चाहती है।