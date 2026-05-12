‘अडानी-अंबानी से मदद मांगें पीएम’, नरेंद्र मोदी की कम खर्च वाली अपील पर भड़के कांग्रेस नेता हनुमंत राव

V Hanumantha Rao on PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने, सोना कम खरीदने और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता वी. हनुमंत राव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आम लोगों को कम खर्च करने की सलाह दे रही है जबकि उसे बड़े उद्योगपतियों से देश की मदद करने को कहना चाहिए।