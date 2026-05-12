उदयनिधि स्टालिन ने फिर दिया सनातन धर्म विरोधी बयान, कहा- जिसने लोगों को बांटा, उसे खत्म कर देना चाहिए

उन्होंने आगे कहा, 'आप विभाजनकारी DMK से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? यह वही पार्टी है जिसने 'कार्तिगई दीपम' जलाने का विरोध किया था, और जिसके मुख्यमंत्री ने कभी भी तमिलनाडु की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं नहीं दीं। DMK के एक सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने तो बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। इन बार-बार ऐसी हरकतें करने वालों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि तमिलनाडु के राजकीय प्रतीक (State Emblem) में एक मंदिर का 'गोपुरम' बना हुआ है; और तमिलनाडु की जनता अपने धर्म और अपनी भावनाओं के इस तरह के खुलेआम अपमान और अनादर को न तो कभी भूलेगी और न ही कभी माफ करेगी।'