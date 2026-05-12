पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, CBI जांच के आदेश

NEET UG 2026 Exam Cancelled: पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही CBI जांच के आदेश दिए गए है। आपको बता दें कि 3 मई को परीक्षा संपन्न हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण (एनटीए) ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पेपर लीक होने के आरोपों के बाद NEET UG 2026 रद्द कर दी गई है। यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे।