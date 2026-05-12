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पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, CBI जांच के आदेश

पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही CBI जांच के आदेश दिए गए है। आपको बता दें कि 3 मई को परीक्षा संपन्न हुई थी।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 12, 2026

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NEET UG 2026 Exam Cancelled: पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही CBI जांच के आदेश दिए गए है। आपको बता दें कि 3 मई को परीक्षा संपन्न हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा प्राधिकरण (एनटीए) ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पेपर लीक होने के आरोपों के बाद NEET UG 2026 रद्द कर दी गई है। यह निर्णय केंद्रीय एजेंसियों से प्राप्त सूचनाओं के बाद लिया गया है, जिनमें आयोजित परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे।

सीबीआई जांच के आदेश

लाखों छात्रों के प्रभावित होने के बाद सरकार ने अब हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अनुसार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा की गई सूचनाओं की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। इन सूचनाओं से संकेत मिला कि परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी हो सकती है।

यह खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

12 May 2026 12:36 pm

Published on:

12 May 2026 12:24 pm

Hindi News / National News / पेपर लीक के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द, CBI जांच के आदेश

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