‘सिद्धायरमैया ही रहेंगे कर्नाटक के सीएम’, कांग्रेस नेतृत्व ने सुनाया अपना फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल होगा, तो हम सब मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेता इस पर विचार करेंगे। इस बयान से साफ हो गया कि पार्टी फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव के मूड में नहीं है। खरगे ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि इस तरह के निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिए जाते और उचित समय आने पर ही कोई कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी समय आने दीजिए, सही समय पर इस मुद्दे पर फैसला होगा। इस बयान ने उन अटकलों को काफी हद तक शांत कर दिया है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही थी।