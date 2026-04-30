कांग्रेस ने बंगाल में हार की स्वीकार, बताया TMC की बनेगी सरकार; असम-केरल और तमिलनाडु पर भी कही चौंकाने वाली बात

Mallikarjun Kharge Exit Poll Reaction: पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए गए। इसके बाद नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी एग्जिट पोल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ जगहों पर कुछ नतीजे साफ दिख रहे हैं। कुछ नतीजों से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है। लेकिन, जहां तक ​​मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु में DMK को साफ बहुमत मिल सकता है; मैंने वहां भी इस बारे में बात की है।