क्या एक्टर विजय बनेंगे तमिलनाडु के अगले M. G. Ramachandran? एग्जिट पोल ने बढ़ाई सियासी हलचल

Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर चुनाव के बाद एग्जिट पोल सामने आ गए है। प्रदेश में सियासी उलटफेर भी हो सकता है। ज्यादातर एग्जिट पोल में डीएमके की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है कि एक्टर विजय की पार्टी का पहले चुनाव में शो हिट रहने वाला है। प्रदेश में वोटों की गिनती 4 मई को होगी।