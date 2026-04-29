Kerala Exit Poll 2026: केरल में बदलाव के संकेत, भाजपा गठबंधन करेगी अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन!

Kerala Assembly Exit Poll 2026: पांच राज्यों असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुदुचेरी और केरल में विधानसभा चुनावों संपन्न हो चुके हैं। अब सभी की निगाहें 4 मई को होने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल नतीजों ने मुताबिक, एक ओर जहां असम, बंगाल और पुदुचेरी में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, वहीं केरल में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भाजपा गठबंधन यहां सिर्फ 2016 में एक सीट जीत पाई थी, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में उसके अधिक सीटें जीतने की संभवना है।